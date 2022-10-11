Верните нам «Ювентус»: туринцы без шансов проиграли в Израиле

В первом матче четвёртого тура Лиги чемпионов встретились «Маккаби» из Хайфы и «Ювентус». Игра получилась равной, и израильтяне набрали первые очки в этом турнире. Им помог быстрый гол после флангового навеса и удара затылком от Омера Ацили. Тут же Тьяронн Чери со штрафного направил мяч в перекладину «Маккаби» претендовал на пенальти, и автор гола едва не сделал дубль вскоре, пробив в падении рядом со штангой. Впрочем, он исправился еще до перерыва, подготовив удар из пределов штрафной и попав в ближнюю девятку. Только после этого итальянцы ожили, Душан Влахович и Аркадиуш Милик поочередно расстреливали ворота - блокировано. Даниэле Ругани после подачи углового атаковал головой, голкипер выручил.

2:0, у сегодняшних соперников по три очка в активе.