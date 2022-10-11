Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Верните нам «Ювентус»: туринцы без шансов проиграли в Израиле

11 Октября 2022 • 21:42 Комментировать (8)
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

В первом матче четвёртого тура Лиги чемпионов встретились «Маккаби» из Хайфы и «Ювентус». Игра получилась равной, и израильтяне набрали первые очки в этом турнире. Им помог быстрый гол после флангового навеса и удара затылком от Омера Ацили. Тут же Тьяронн Чери со штрафного направил мяч в перекладину «Маккаби» претендовал на пенальти, и автор гола едва не сделал дубль вскоре, пробив в падении рядом со штангой. Впрочем, он исправился еще до перерыва, подготовив удар из пределов штрафной и попав в ближнюю девятку.  Только после этого итальянцы ожили, Душан Влахович и Аркадиуш Милик поочередно расстреливали ворота - блокировано. Даниэле Ругани после подачи углового атаковал головой, голкипер выручил.

2:0, у сегодняшних соперников по три очка в активе.

Протокол игры  
Маккаби Хайфа2:0Ювентус
(1:0) Ацили Омер7'  
(2:0) Ацили Омер42'  
Коэн ДжошСундгрен ДаниэльБатубинсика ДиланГольдберг ШонКорню Пьер  27' 71' (Менахем Сун ( 71') Лави НетаМохамед Али II 86' (Рукавица Никита ( 86') Чери ТьяроннАцили Омер 66' (Сек Абдулай ( 66') Пьерро Францди 86' (Чибота Мавис ( 86') Дэвид Дин 72' (Абу-Фани Мохаммад ( 72')
Запасные: Машпати РоиМеир РазАрад ОфриГершон РамиФукс РойиЛеви МаорЭлияху Инон
Щесны ВойцехДанило Луис 68' (Кин Мойзе ( 68') Бонуччи ЛеонардоРугани ДаниэлеАлекс Сандро 74' (Соуле Матиас ( 74') Куадрадо ХуанПаредес Леандро 46' (Костич Филип ( 46') Рабио АдриенМаккенни Уэстон  45' 46' (Локателли Мануэль ( 46'  80') Ди Мария Анхель 24' (Милик Аркадиуш ( 24') Влахович Душан
Запасные: Бремер ГлейсонПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин МаттиаМиретти Фабио
11 октября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маккаби Хайфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (8)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Juventissimo
11 Октября 2022 в 22:19
Любопытно, что ещё должно произойти с Ювентусом, чтобы этого труса вышвырнули с тренерской скамьи? Уже даже слепые и ювененависники видят, что команда либо сливает тренера, либо банально находится в ступоре. Но Аньели тупо продолжает держать его у руля команды. Просрали уже всё и всем кому возможно, дрожь в коленках у соперников при виде Юве давно прошла. Фанаты Моисея, который водил их 40 лет по пустыне - и то надирают задницу туринцам! Монца - и та обыграла. Просто нет слов...
sagittarius
11 Октября 2022 в 22:14
Так дно уже достигнуто или снизу постучат? Такому Ювентусу следует продолжать свои выступления именно в этой дepьмоформe, чтобы не позорить цвета клуба.
3Tituli
11 Октября 2022 в 22:57
Так Аллегри уже все перебрал. Остался разве что разгром, крупный типа 5:0, 6:0, и т.д.
3Tituli
11 Октября 2022 в 22:09
Нет, это однозначно дно. Без шансов на поправку ситуации. Аллегри срочно нужно отстранять, до Торино даже.
nebarsabarsenet
11 Октября 2022 в 22:00
И что интересно - опять ведь Роналду помешал всем раскрыться и всё запорол))))
ингерман
11 Октября 2022 в 21:55
ай купице уже старой бабке билец на канцэрт.. ттт/пмг.. А-ха-ха-ха! )))
CELTIC FROST
11 Октября 2022 в 21:51
Офигеть. Ювентус на 4-м месте. Если не прыгнет в последних матчах выше своей низко наклоненной ныне головы - то там может и остаться /Недаром же я в последние годы писал, что Юве - побратим МЮ по несчастьям.
snk6565
11 Октября 2022 в 22:09
Я даже знаю одного попугая, любителя магии вуду, который по ходу этому способствует)))))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
22.00 8.00 1.15
Видео
Окончен
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Ювентус Ювентус
2
0
4.30 3.65 1.90
Видео
Перерыв
Милан Милан
Челси Челси
0
2
3.30 3.35 2.37
Видео
52 мин
Боруссия Д Боруссия Д
Севилья Севилья
1
1
1.70 4.10 3.95
Видео
52 мин
Динамо Загреб Динамо Загреб
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1
1
2.75 3.25 2.68
Видео
Перерыв
Селтик Селтик
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
0
Видео
52 мин
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
0
Видео
Перерыв
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
1
0
1.53 4.50 6.20
Видео
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
Видео
12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
Видео
12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
2.41 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Октября
23:07 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Больше часа отыграли в меньшинстве»
22:59 · Лига чемпионов
Аллегри: «Согласен, нам должно быть стыдно»
22:52 · Лига чемпионов
Томори - первый английский игрок, удалённый в матче ЛЧ против английской команды
22:50 · Лига чемпионов
Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов
22:45 · Лига чемпионов
За матчем «Милана» с «Челси» следят Шевченко и Манчини
22:42 · Лига чемпионов
Родри: «Сити» ехал в Копенгаген за победой»
22:40 · Лига чемпионов
Жоржиньо - третий итальянец, который забил в Лиге чемпионов итальянской команде
22:33 · Италия. Серия А
Аллегри останется тренером «Ювентуса» после поражения «Маккаби» 4
22:23 · Лига чемпионов
«Ювентус» переписывает свою книгу антирекордов - впервые проиграл три из первых четырех матчей в ЛЧ 1
22:23 · Лига чемпионов
Босс «Ювентуса» рассказал о будущем Аллегри после поражения «Маккаби» 1
22:13 · Лига чемпионов
Тьяго Силве покорилась отметка в 100 матчей в рамках Лиги чемпионов
21:47 · Лига чемпионов
Прервалась серия «Манчестер Сити» из 23 матчей, в которых команда неизменно забивала
21:45 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Копенгаген», проведя час в меньшинстве 4
21:42 · Лига чемпионов
Верните нам «Ювентус»: туринцы без шансов проиграли в Израиле 8
21:35 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - первая команда с 2014 года, запоровшая пенальти и получившая удаление в первом тайме матча ЛЧ
Все новости
Рекомендуем