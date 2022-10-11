Рабио рассказал о настрое «Ювентуса» на матч с «Маккаби»

Легионер туринского «Ювентуса» Адриен Рабио пообщался с журналистами в преддверии поединка против израильского «Маккаби» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Игроки постоянно общаются между собой в раздевалке, все хотят побеждать. «Ювентусу» досталась неплохая группа, а потому в оставшихся матчах нужно выложиться по максимуму. Мы хотим победить в предстоящем поединке, а затем добиться выхода в плей-офф», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Матч «Маккаби» - «Ювентус» состоится сегодня, 11 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.