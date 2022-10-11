Аллегри останется тренером «Ювентуса» после поражения «Маккаби»

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал о реакции руководства «Ювентуса» после сенсационного проигрыша «Маккаби» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

Инсайдер подтвердил, что главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри останется во главе клуба даже после столь унизительного результата в Израиле. Романо привёл слова руководителя «бьянконери» Андреа Аньелли, подтвердившего намерение оставить Аллегри.

Напомним, что неудача в Хайфе практически уничтожила и без того слабые перспективы «Ювентуса» на продолжение борьбы за трофей Лиги чемпионов. В чемпионате после девяти туров туринский клуб занимает восьмую строчку, отставая на семь баллов от зоны главного еврокубка.

