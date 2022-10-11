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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри останется тренером «Ювентуса» после поражения «Маккаби»

11 Октября 2022 • 22:33 Комментировать (4)
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал о реакции руководства «Ювентуса» после сенсационного проигрыша «Маккаби» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

Инсайдер подтвердил, что главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри останется во главе клуба даже после столь унизительного результата в Израиле. Романо привёл слова руководителя «бьянконери» Андреа Аньелли, подтвердившего намерение оставить Аллегри.

Напомним, что неудача в Хайфе практически уничтожила и без того слабые перспективы «Ювентуса» на продолжение борьбы за трофей Лиги чемпионов. В чемпионате после девяти туров туринский клуб занимает восьмую строчку, отставая на семь баллов от зоны главного еврокубка.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Массимилиано Аллегри
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Комментарии (4)
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FORZAYOU
11 Октября 2022 в 22:58
У болельщиков стигматы утром выступят....
Cruyff
11 Октября 2022 в 22:53
зря
Nestea0201
11 Октября 2022 в 22:52
Ну у Юве есть опыт ссылки в Серию В, походу как там на машинах пишут? Можем повторить?)
sagittarius
11 Октября 2022 в 22:41
В этом мало кто сомневался. Только пустые трибуны в каждом домашнем матче разубедят Аньелли, но это не точно.
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