Аллегри — о победе над «Маккаби»: «После матча в раздевалке стояла тишина, которая говорила сама за себя»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на победу, итальянский специалист остался недоволен игрой своих подопечных.

«Ювентусу» повезло. После матча в раздевалке стояла тишина, которая говорила сама за себя. За 15 минут до конца мы вышли из игры. Затем, сразу после гола, мы испугались, а играть со страхом очень опасно», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Также тренер подверг критике сербского нападающего Душана Влаховича, который не сумел реализовать ни один из своих моментов. Специалист отметил, что футболисту нужно поработать над скоростью паса.

После трёх проведённых матчей «Ювентус» набрал три очка, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы группы H. Отставание от «Бенфики» и «ПСЖ» составляет четыре балла. Ответную встречу против «Маккаби» из Хайфы команда Аллегри проведёт 11 октября. Начало — в 19:45 по московскому времени.