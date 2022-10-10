«Ювентус» отправился в Израиль без троих игроков

Во вторник, 11 октября, «Ювентус» проведёт важный гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы. Пресс-служба туринского клуба опубликовала список игроков, которые могут сыграть в Израиле. Массимилиано Аллегри не рассчитывает на троих игроков – Маттиа де Шильо, Поль Погба и Федерико Кьеза по-прежнему травмированы или не готовы физически. Остальные футболисты «старой синьоры» в строю.

В понедельник «Ювентус» провёл тренировку, вскоре после которой команда вылетела в Израиль на матч.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в своей группе Лиги чемпионов, отставая от «ПСЖ» и «Бенфики» на четыре очка.