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Лига чемпионов

«Ювентус» отправился в Израиль без троих игроков

10 Октября 2022 • 17:30 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
Ювентус
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11.10 19:45

Во вторник, 11 октября, «Ювентус» проведёт важный гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы. Пресс-служба туринского клуба опубликовала список игроков, которые могут сыграть в Израиле. Массимилиано Аллегри не рассчитывает на троих игроков – Маттиа де Шильо, Поль Погба и Федерико Кьеза по-прежнему травмированы или не готовы физически. Остальные футболисты «старой синьоры» в строю.

В понедельник «Ювентус» провёл тренировку, вскоре после которой команда вылетела в Израиль на матч.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в своей группе Лиги чемпионов, отставая от «ПСЖ» и «Бенфики» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Маттиа де Шильо Федерико Кьеза
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МАККАБИ ХАЙФА ЮВЕНТУС
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