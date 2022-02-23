Джо Коул назвал единственный недостаток «Челси» в игре с «Лиллем»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул высказался о победе своей экс-команды над французским «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После матча он назвал единственный недостаток «пенсионеров» в этой встрече.

«Единственный недостаток «Челси» в игре с «Лиллем» - повреждения Зиеша и Ковачича. Команда провела отличный второй тайм, тренерский штаб должен быть доволен», - передает слова Коула пресс-служба УЕФА.

«Челси» отпраздновал победу на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0. Ответный поединок состоится 16 марта во Франции.