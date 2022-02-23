Пулишич высказался о победе над «Лиллем»

Лондонский «Челси» провел успешный матч с французским «Лиллем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0. Голами отличились Хаверц и Пулишич.

Своим мнением по этому результату поделился американский полузащитник.

«Мне приятно попасть в протокол матча с забитым мячом. Очень хорошо, что мой гол помог команде добиться хорошего результата перед ответной встречей. «Челси» сейчас находится в отличной позиции, но стоит признать, что во Франции будет нелегко», - цитирует американца пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 16 марта.