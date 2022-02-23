Тухель высказался о травмах Зиеша и Ковачича

В прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» два игрока лондонского «Челси» получили повреждения. Речь идет о полузащитнике Матео Ковачиче и вингере Хакими Зиеше.

По этой ситуации высказался наставник «пенсионеров» Томас Тухель, слова которого передает портал Goal.com.

«Пока точно неизвестно, какой у них характер травм. Будем надеяться, что ничего серьезного. Конечно, я не рад такому количеству травмированных, из-за этого приходится кроить тактическую схему. Очень надеюсь, что Хаким и Матео вернутся уже на выходных», - сказал немецкий тренер.

Ответный поединок пройдет 16 марта во Франции.