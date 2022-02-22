Защитник «Лилля»: Дадим «Челси» бой

«Лилль» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, но там ослабленным в этом сезоне «догам» будет противостоять не кто иной, как действующий победитель турнира - лондонский «Челси». Тем не менее, без боя французы сдаваться не будут - как пояснил Жозе Фонте, португальский оборонец «догов», они дадут бой «Челси».

- В Лиге чемпионов у нас пока что все получалось хорошо. У нас есть свои амбициозные планы и мы будем бороться за них. Встреча будет непростой, но мы настроены на нее положительно, - заявил Фонте, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Встреча между «Челси» и «Лиллем» начнется в 23 часа по московскому времени.