«Челси» может лишиться ряда игроков на матч Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» может оставить вне заявки всех невакцинированных игроков на первый матч против «Лилля» в Лиге чемпионов. Это может случиться из-за ужесточения ковидных ограничений во Франции.

УЕФА опубликовал заявление, в котором говорится, что команды будут обязаны соблюдать все ковидные правила в той или иной стране во время матчей еврокубков.

Поэтому ожидается, что с каждым непривитым игроком, будут обращаться так, словно у него имеется положительный тест на коронавирус.

Также сообщается, что УЕФА не станет переносить матчи на нейтральные стадионы, сообщает Sky Sports.