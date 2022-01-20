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Лига чемпионов

«Челси» может лишиться ряда игроков на матч Лиги чемпионов

20 Января 2022 • 21:15 Комментировать
Челси
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Лилль
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22.02 23:00

Лондонский «Челси» может оставить вне заявки всех невакцинированных игроков на первый матч против «Лилля» в Лиге чемпионов. Это может случиться из-за ужесточения ковидных ограничений во Франции.

УЕФА опубликовал заявление, в котором говорится, что команды  будут обязаны соблюдать все ковидные правила в той или иной стране во время матчей еврокубков.

Поэтому ожидается, что с каждым непривитым игроком, будут обращаться так, словно у него имеется положительный  тест на коронавирус.

Также сообщается, что УЕФА не станет переносить матчи на нейтральные стадионы, сообщает Sky Sports.

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Челси
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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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