Канте подвёл итоги матча с «Лиллем»

Один из лидеров средней линии лондонского «Челси» Нголо Канте пообщался с журналистами после первого матча с французским «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

«Мы провели хороший поединок, в котором добились отличного результата. Очень помог гол в начале матча. Потом было немного сложнее, но второй мяч определил судьбу встречи.

Что касается соперника, то «Лилль» обладает хорошими игроками. Они имели шансы забить, однако мы смогли помешать им и хорошо выполнили свою задачу», - цитирует француза пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет во Франции 16 марта.