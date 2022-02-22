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Лукаку и Жоржиньо в запасе, Саншеш успел восстановиться: стартовые составы на матч «Челси» и «Лилля»

22 Февраля 2022 • 22:11 Комментировать
Челси
1:0
Лилль
1.30 5.30 11.00
перерыв

Наставники «Челси» и «Лилля», Томас Тухель и Жослен Гурвеннек соответственно, назвали стартовые составы своих команд на первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба специалиста преподнесли несколько кадровых сюрпризов.

В частности, это касается лондонского коллектива. Тухель принял решение оставить в запасе форварда Ромелу Лукаку, который провалил несколько последних матчей. Также в старте не оказалось полузащитника Жоржиньо.

Болельщики «Лилля» же наверняка обрадовались появлению хавбека Ренату Саншеша – участие лидера было под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Liveresult.ru. Полные стартовые составы можно найти там же.

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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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