Лукаку и Жоржиньо в запасе, Саншеш успел восстановиться: стартовые составы на матч «Челси» и «Лилля»

Наставники «Челси» и «Лилля», Томас Тухель и Жослен Гурвеннек соответственно, назвали стартовые составы своих команд на первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба специалиста преподнесли несколько кадровых сюрпризов.

В частности, это касается лондонского коллектива. Тухель принял решение оставить в запасе форварда Ромелу Лукаку, который провалил несколько последних матчей. Также в старте не оказалось полузащитника Жоржиньо.

Болельщики «Лилля» же наверняка обрадовались появлению хавбека Ренату Саншеша – участие лидера было под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Liveresult.ru. Полные стартовые составы можно найти там же.