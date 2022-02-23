Хаверц: «Челси» не показал свою лучшую игру в матче с «Лиллем»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немец забил один из голов, а «пенсионеры» выиграли со счетом 2:0.

«Стоит признать, что в первом тайме было тяжеловато. Мы прошли только половину пути, теперь нужно думать об ответном поединке. Думаю, в домашней встрече мы не показали свою лучшую игру. Не было привычной агрессии, но несмотря на это, счет 2:0 в нашу пользу. У нас хорошие шансы на трофей», - цитирует немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет во Франции 16 марта.