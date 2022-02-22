«Милан» будет смотреть за Саншешем и Ботманом в матче против «Челси»

Итальянский «Милан» сегодня вечером будет наблюдать за своими потенциальными новичками Свеном Ботманом и Ренату Саншешем в матче ⅛ Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

По сообщениям Football Italia, скауты «россонери» сегодня вечером будут присутствовать на «Стэмфорд Бридж» для того, чтобы оценить выступления своих трансферных целей в столь ответственном для них матче.

Напомним, что Саншеш и Ботман могли оказаться в «Милане» ещё во время зимнего трансферного окна, но «Лилль» отказался отпускать обоих футболистов. Ранее «доги» уже дважды встречались с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.