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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» будет смотреть за Саншешем и Ботманом в матче против «Челси»

22 Февраля 2022 • 16:54 Комментировать
Челси
...
Лилль
1.30 5.30 11.00
Через 5 ч. 38 мин.
Итальянский «Милан» сегодня вечером будет наблюдать за своими потенциальными новичками Свеном Ботманом и Ренату Саншешем в матче ⅛ Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
 
По сообщениям Football Italia, скауты «россонери» сегодня вечером будут присутствовать на «Стэмфорд Бридж» для того, чтобы оценить выступления своих трансферных целей в столь ответственном для них матче.
 
Напомним, что Саншеш и Ботман могли оказаться в «Милане» ещё во время зимнего трансферного окна, но «Лилль» отказался отпускать обоих футболистов. Ранее «доги» уже дважды встречались с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Лилль Ренату Саншеш Свен Ботман
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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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