«Челси» на классе дома разобрался с «Лиллем»

Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» уже в первом матче сделал серьёзный задел в противостоянии с «Лиллем». Лондонцы на классе спокойно обыграли чемпионов Франции, забив в каждом из таймов.

На этой неделе в Лиге чемпионов были запланированы ещё ряд первых матчей стадии 1/8 финала. Действующего победителя турнира «Челси» по итогам жеребьёвки можно было назвать везунчиком. Лондонцы, занявшие второе место в своём квартете, получили в соперники победителя группы «Лилль».

Лондонцы с первых минут пошли вперёд с первых минут и быстро могли открыть счёт. Уже на четвёртой минуте Зиеш и Аспиликуэта разыграли мяч справа, и после прострела испанца Хаверц замыкал на углу вратарской, но умудрился пробить выше. Вскоре немец получил футбольный снаряд на правом углу штрафной и бил в направлении дальней «шестёрки», но Жардим парировал на угловой. Однако корнер для гостей стал роковым. После навеса от угла поля всё тот же Хаверц отклеился от опекуна, кивнул головой, и мяч от газона отскочил в сетку ворот.

«Лилль» быстро мог сравнять счёт. Французы провели атаку правым краем, и после передачи в штрафную Рюдигер неудачно подставил ногу, и мяч перелетел Менди, но и ворота. После углового у ворот лондонцев возникла паника, но «синие» заблокировали целую серию ударов соперника. «Лилль» пытался переломить игру, благо «Челси» сбавил обороты после забитого мяча, но гости спешили и многовато теряли мяч.

На 18-й минуте лондонцы могли удавить результат. После передачи справа Маркос Алонсо остался один недалеко от дальнего угла вратарской, но вместо акцентированного удара пробил щёчкой, получилось в створ, но слабо, и Жардим легко справился. Гости ответили ударом за десять минут до конца первого тайма, но выстрел Андре из-за пределов штрафной пришёлся в руки Менди. Больше в створ до перерыва французы так и не пробили, поэтому ушли на перерыв, уступая в счёте.

В начале второго тайма «Челси» продолжал контролировать мяч и характер игры. Чувствовалось, что поединок шёл по плану лондонцев, которые атаковали, хотя и не большими силами, чтобы не раскрываться. При этом голевых моментов хозяева не создавали – удар Алонсо был заблокирован, а Хаверц после рывка левым флангом пальнул выше цели с острого угла.

По истечении часа игры давление «Челси» привело ко второму забитому голу. Канте протащил по центру до линии штрафной и покатил его левее на подключившегося Пулишича, и тот спокойно пробил мимо Жардима в цель.

«Лилль» ничего сделать не мог, у французов абсолютно ничего не получалось, а «Челси» при этом действовал далеко не на самых высоких скоростях. Казалось, что лондонцы могли в любой момент завестись, чтобы забить ещё раз. Однако делать этого хозяева так и не решились, доведя матч в итоге до победы с разницей в два мяча.

Ответная встреча пройдёт в Лилле 16-го марта. С учётом же результата матча в Лондоне, почти нет сомнений, что участником четвертьфинала от этой пары станет «Челси».

Роман Андреев