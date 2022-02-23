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Лига чемпионов

«Челси» на классе дома разобрался с «Лиллем»

23 Февраля 2022 • 00:52 Комментировать (1)
Челси
2:0
Лилль
окончен

Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» уже в первом матче сделал серьёзный задел в противостоянии с «Лиллем». Лондонцы на классе спокойно обыграли чемпионов Франции, забив в каждом из таймов.

Протокол игры  
Челси 2:0Лилль
(1:0) Хаверц Кай8'   
(2:0) Пулишич Кристиан63'   
Менди ЭдуарКристенсен АндреасСилва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта СесарКанте Н'ГолоКовачич Матео  51' (Лофтус-Чик Рубен (  51'   83') Алонсо Маркос  80' (Сарр Маланг (  80') Зиеш Хаким  60' (Ньигес Сауль (  60') Пулишич Кристиан  80' (Вернер Тимо (  80') Хаверц Кай
Запасные: Кенеди РобертВейл ХарвиЛукаку РомелуБеттинелли МаркусЖоржиньо IIЧалоба ТревоАррисабалага КепаМаунт Мэйсон
Лео ЖардимЧелик ЗекиФонте ЖозеБотман СвенДжало Тьягу  76' (Гудмундссон Габриэль (  76') Андре БенжаминШекаСаншеш Ренату  81' (Бен Арфа Хатем (  81'   87') Онана Амаду  65' (Йилмаз Бурак (  65') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан  81' (Жегрова Эдон (  81')
Запасные: Веа ТимотиГомес АнхельГрбич ИвоЛихаджи ИсаакРо ЖюльБрадарич Домагой
22 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

На этой неделе в Лиге чемпионов были запланированы ещё ряд первых матчей стадии 1/8 финала. Действующего победителя турнира «Челси» по итогам жеребьёвки можно было назвать везунчиком. Лондонцы, занявшие второе место в своём квартете, получили в соперники победителя группы «Лилль».

Лондонцы с первых минут пошли вперёд с первых минут и быстро могли открыть счёт. Уже на четвёртой минуте Зиеш и Аспиликуэта разыграли мяч справа, и после прострела испанца Хаверц замыкал на углу вратарской, но умудрился пробить выше. Вскоре немец получил футбольный снаряд на правом углу штрафной и бил в направлении дальней «шестёрки», но Жардим парировал на угловой. Однако корнер для гостей стал роковым. После навеса от угла поля всё тот же Хаверц отклеился от опекуна, кивнул головой, и мяч от газона отскочил в сетку ворот.

«Лилль» быстро мог сравнять счёт. Французы провели атаку правым краем, и после передачи в штрафную Рюдигер неудачно подставил ногу, и мяч перелетел Менди, но и ворота. После углового у ворот лондонцев возникла паника, но «синие» заблокировали целую серию ударов соперника. «Лилль» пытался переломить игру, благо «Челси» сбавил обороты после забитого мяча, но гости спешили и многовато теряли мяч.

На 18-й минуте лондонцы могли удавить результат. После передачи справа Маркос Алонсо остался один недалеко от дальнего угла вратарской, но вместо акцентированного удара пробил щёчкой, получилось в створ, но слабо, и Жардим легко справился. Гости ответили ударом за десять минут до конца первого тайма, но выстрел Андре из-за пределов штрафной пришёлся в руки Менди. Больше в створ до перерыва французы так и не пробили, поэтому ушли на перерыв, уступая в счёте.

В начале второго тайма «Челси» продолжал контролировать мяч и характер игры. Чувствовалось, что поединок шёл по плану лондонцев, которые атаковали, хотя и не большими силами, чтобы не раскрываться. При этом голевых моментов хозяева не создавали – удар Алонсо был заблокирован, а Хаверц после рывка левым флангом пальнул выше цели с острого угла.

По истечении часа игры давление «Челси» привело ко второму забитому голу. Канте протащил по центру до линии штрафной и покатил его левее на подключившегося Пулишича, и тот спокойно пробил мимо Жардима в цель.

«Лилль» ничего сделать не мог, у французов абсолютно ничего не получалось, а «Челси» при этом действовал далеко не на самых высоких скоростях. Казалось, что лондонцы могли в любой момент завестись, чтобы забить ещё раз. Однако делать этого хозяева так и не решились, доведя матч в итоге до победы с разницей в два мяча.

Ответная встреча пройдёт в Лилле 16-го марта. С учётом же результата матча в Лондоне, почти нет сомнений, что участником четвертьфинала от этой пары станет «Челси».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
23 Февраля 2022 в 01:06
Одна из лучших игр Челси. Молодцы!
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окончен Вильярреал 1:1 Ювентус 2.55 3.10 3.20
окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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