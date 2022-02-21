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Лига чемпионов

Тренер «Лилля» Гурвеннек: «У моих футболистов уже есть опыт в важных матчах, мы хорошо подготовились к «Челси»

21 Февраля 2022 • 20:58 Комментировать
Челси
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Лилль
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22.02 23:00

Уже завтра, 22 февраля, пройдут еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сойдутся «Челси» и «Лилль». Принято считать, что лондонская команда является безоговорочным фаворитом, но главный тренер французов Жослен Гурвеннек не стал списывать своих подопечных со счетов.

«У моих футболистов уже есть опыт в важных матчах. Мы хорошо подготовились к «Челси». Мы должны сыграть в свою игру, ведь именно она позволила нам оказаться на этой стадии. Необходимо по максимум использовать наш потенциал. Вряд ли кто-то ожидал, что мы окажемся здесь, заняв первую строчку в группе», - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Жослен Гурвеннек
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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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