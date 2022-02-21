Тренер «Лилля» Гурвеннек: «У моих футболистов уже есть опыт в важных матчах, мы хорошо подготовились к «Челси»

Уже завтра, 22 февраля, пройдут еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сойдутся «Челси» и «Лилль». Принято считать, что лондонская команда является безоговорочным фаворитом, но главный тренер французов Жослен Гурвеннек не стал списывать своих подопечных со счетов.

«У моих футболистов уже есть опыт в важных матчах. Мы хорошо подготовились к «Челси». Мы должны сыграть в свою игру, ведь именно она позволила нам оказаться на этой стадии. Необходимо по максимум использовать наш потенциал. Вряд ли кто-то ожидал, что мы окажемся здесь, заняв первую строчку в группе», - рассказал специалист на предматчевой пресс-конференции.