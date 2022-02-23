Тухель: Мы заслужили победу

Лондонский «Челси», выступающий в ранге обладателя Лиги чемпионов, прокомментировал первый поединок его клуба в плей-офф нынешнего розыгрыша. «Челси» переиграл в домашнем матче французского чемпиона «Лилль», забив два безответных мяча. Томас Тухель, наставник лондонского клуба, доволен итогами встречи.

- Игра получилась непростой, но победу мы заслужили. В перерыве я решил поменять игровую схему и нам удалось забить еще один гол, но затем футболисты начали жаться к воротам, пришлось отбиваться, и это было не очень хорошо. Тем не менее, мы могли забить еще, и это было бы лучше, - цитирует Тухеля BBC Sport.