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Лига чемпионов

Тухель признал, что он был сторонником отмены правила выездного гола в Лиге чемпионов

21 Февраля 2022 • 22:50 Комментировать
Челси
...
Лилль
1.30 5.20 10.50
Через 23 ч. 58 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов. Напомним, нововведение вступило в силу с текущего сезона. Сам немецкий специалист признал, что он являлся сторонником подобных реформ.

«У меня складывалось впечатление, что при новом формате можно будет увидеть больше атакующего футбола. Команды будут думать о том, чтобы забить, а не том, чтобы не пропустить. Я, как и большинство специалистов, выступил за изменения. Понимаю, что теперь вероятность экстра-таймов и серии пенальти гораздо выше, но это может даже быть плюсом», - поделился Тухель своим мнением на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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