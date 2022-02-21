Тухель признал, что он был сторонником отмены правила выездного гола в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов. Напомним, нововведение вступило в силу с текущего сезона. Сам немецкий специалист признал, что он являлся сторонником подобных реформ.

«У меня складывалось впечатление, что при новом формате можно будет увидеть больше атакующего футбола. Команды будут думать о том, чтобы забить, а не том, чтобы не пропустить. Я, как и большинство специалистов, выступил за изменения. Понимаю, что теперь вероятность экстра-таймов и серии пенальти гораздо выше, но это может даже быть плюсом», - поделился Тухель своим мнением на пресс-конференции.