Тухель: «Я надеялся, что Силва выиграет Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своих отношениях с Тьяго Силвой, с которым немцу посчастливилось поработать ещё во французском «ПСЖ».

«Я очень надеялся, что Тьяго Силва выиграет Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Ему всегда не хватало этих двух трофеев. Он очень мечтал добиться этого с «ПСЖ», но в итоге ему удалось сделать это с «Челси», – сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лилля».

Напомним, что ранее Силва вместе с Тухелем проиграли финал Лиги чемпионов 2020 года мюнхенской «Баварии». Спустя год они вернулись на эту стадию с лондонским «Челси» и обыграли в решающем матче «Манчестер Сити».