Тухель объяснил, почему Лукаку не сыграл с «Лиллем»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не принимал участия в первом матче с французским «Лиллем» в плей-офф Лиги чемпионов. О причине отсутствия игрока на поле высказался главный тренер «Челси» Томас Тухель.

«Почему не играл Лукаку? Он сильно устал, как физически, так и морально. После встречи с «Ливерпулем» Ромелу играл в каждом матче. В этот раз я решил довериться другим футболистам. Хаверц был в отличной форме и смог принести большую пользу команде», - цитирует немецкого тренера Ge.Globo.

Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 16 марта во Франции.