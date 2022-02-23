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Лига чемпионов

Тухель объяснил, почему Лукаку не сыграл с «Лиллем»

23 Февраля 2022 • 08:15 Комментировать
Челси
2:0
Лилль
окончен

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не принимал участия в первом матче с французским «Лиллем» в плей-офф Лиги чемпионов. О причине отсутствия игрока на поле высказался главный тренер «Челси» Томас Тухель.

«Почему не играл Лукаку? Он сильно устал, как физически, так и морально. После встречи с «Ливерпулем» Ромелу играл в каждом матче. В этот раз я решил довериться другим футболистам. Хаверц был в отличной форме и смог принести большую пользу команде», - цитирует немецкого тренера Ge.Globo.

Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 16 марта во Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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