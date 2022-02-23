Фердинанд: «Хаверц оказывает большое влияние на «Челси» в важных матчах»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился своим мнением о победе лондонского «Челси» над французским «Лиллем» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля выиграли со счетом 2:0.

«В матчах случаются моменты, когда что-то идет не по плану. Однако в такие моменты некоторые футболисты проявляют себя с наилучшей стороны. Это как раз и произошло с Хаверцом. Кай не по годам уверенный в себе игрок, который оказывает большое влияние на игру «Челси» в важных поединках», - передает слова эксперта пресс-служба УЕФА.

В прошедшем матче Хаверц стал автором одного из голов. Ответный матч команды проведут во Франции 16 марта.