Менди о Кепе: «Он отлично заменил меня, пока я был на Кубке Африки»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди прокомментировал то, насколько хорошо справился его конкурент Кепа Аррисабалага в то время, пока сенегалец выступал за свою сборную на Кубке Африки.

«Он отлично справился, когда я был на Кубке Африки. Это меня ничуть не удивило, ведь он всегда проделывает невероятную работу на тренировках. Когда ты выступаешь за «Челси», то тебе придётся столкнуться с конкуренцией на каждой позиции», – заявил Менди в преддверии матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лилля».

Напомним, что Менди недавно завоевал золотые медали Кубка Африки за сборную Сенегала. Его партнёр по «Челси» Кепа Аррисабалага в этот момент помог клубу выиграть Клубный чемпионат мира, а также выйти в следующий раунд Кубка Англии.