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Менди о Кепе: «Он отлично заменил меня, пока я был на Кубке Африки»

22 Февраля 2022 • 17:01 Комментировать
Челси
...
Лилль
1.30 5.30 11.00
Через 5 ч. 38 мин.
Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди прокомментировал то, насколько хорошо справился его конкурент Кепа Аррисабалага в то время, пока сенегалец выступал за свою сборную на Кубке Африки.
 
«Он отлично справился, когда я был на Кубке Африки. Это меня ничуть не удивило, ведь он всегда проделывает невероятную работу на тренировках. Когда ты выступаешь за «Челси», то тебе придётся столкнуться с конкуренцией на каждой позиции», – заявил Менди в преддверии матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лилля».
 
Напомним, что Менди недавно завоевал золотые медали Кубка Африки за сборную Сенегала. Его партнёр по «Челси» Кепа Аррисабалага в этот момент помог клубу выиграть Клубный чемпионат мира, а также выйти в следующий раунд Кубка Англии.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
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ЧЕЛСИ ЛИЛЛЬ
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