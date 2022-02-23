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Лига чемпионов

Менди установил рекорд Лиги чемпионов

23 Февраля 2022 • 01:57 Комментировать
Челси
2:0
Лилль
окончен

Лондонский «Челси» выиграл со счетом 2:0 у французского «Лилля», и для голкипера команды Томаса Тухеля, Эдуара Менди, это был уже четырнадцатый «сухой» матч из восемнадцати проведенных в Лиге чемпионов.

По проценту проведенных «сухих» матчей в этом турнире сенегальский голкипер вышел на первое место с 78% - среди всех вратарей. сыгравших пять и более матчей в Лиге чемпионов. Выступающий за «Челси» с 2020 года Менди еще в прошлом розыгрыше турнира установил рекорд, сыграв девять «сухих» матчей за весь турнир, что стало повторением аналогичных достижений Сантьяго Канисареса в сезоне 2000/2001 и Кейлора Наваса в сезоне 2015/2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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окончен Челси 2:0 Лилль 1.30 5.40 11.50
23.02  23:00 Бенфика ... Аякс 3.60 3.50 2.10
23.02  23:00 Атлетико М ... Манчестер Юнайтед 2.49 3.25 3.00
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