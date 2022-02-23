Менди установил рекорд Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» выиграл со счетом 2:0 у французского «Лилля», и для голкипера команды Томаса Тухеля, Эдуара Менди, это был уже четырнадцатый «сухой» матч из восемнадцати проведенных в Лиге чемпионов.

По проценту проведенных «сухих» матчей в этом турнире сенегальский голкипер вышел на первое место с 78% - среди всех вратарей. сыгравших пять и более матчей в Лиге чемпионов. Выступающий за «Челси» с 2020 года Менди еще в прошлом розыгрыше турнира установил рекорд, сыграв девять «сухих» матчей за весь турнир, что стало повторением аналогичных достижений Сантьяго Канисареса в сезоне 2000/2001 и Кейлора Наваса в сезоне 2015/2016.