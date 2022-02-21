Участие Ренату Саншеша в матче против «Челси» под вопросом

Завтра, 21 февраля, «Лиллю» предстоит отправиться в гости на матч против «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако существует риск, что французская команда не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров в столь важном поединке.

Встречу может пропустить полузащитник Ренату Саншеш, являющийся ключевым игроком «Лилля» в текущем сезоне. Причина этому – небольшое повреждение, которое потревожило футболиста в последние несколько дней.

Главный тренер команды Жослен Гурвеннек подтвердил наличие проблем со здоровьем у Саншеша на предматчевой пресс-конференции. «Ренату чувствует себя лучше, но до сих пор есть сомнения. Сегодня вечером посмотрим, каковой будет ситуация, а окончательное решение будет принято непосредственно перед игрой», - подытожил наставник.