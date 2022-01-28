​Уокер дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

Кайл Уокер не примет участия в ближайших матчах «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Защитник «горожан» был дисквалифицирован на три игры, о чём сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Уокер был удалён с поля в декабрьской игре группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Защитник «горожан» поступил безрассудно, откровенно зарядив сопернику по ногам сзади.

Таким образом, Кайл Уокер пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» из Лиссабона, а также теоретический четвертьфинал турнира.

Судя по информации из СМИ, «Манчестер Сити» не собирается обжаловать решение УЕФА по Кайлу Уокеру.