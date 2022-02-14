Гвардиола: «Нельзя отрицать, что Лига чемпионов – неимоверно важна для «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал готовность команды к предстоящему поединку с лиссабонским «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов. Испанский специалист подчеркнул, что удачное выступление в самом престижном европейском турнире все так же является приоритетной целью «горожан»

«Все зависит от игроков, от того, как будут развиваться события на футбольном поле. Нельзя отрицать, что Лига чемпионов – неимоверно важна для «Сити». Мы хотим наконец-то победить. Сейчас у нас невероятная серия, думаю, шансы есть. Давление? Конечно, оно присутствует, но без этого никак в моей профессии», - добавил Гвардиола на пресс-конференции.