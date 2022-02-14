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Лига чемпионов

Гвардиола: «Нельзя отрицать, что Лига чемпионов – неимоверно важна для «Сити»

14 Февраля 2022 • 21:05 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
11.00 5.40 1.30
Через 23 ч. 22 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал готовность команды к предстоящему поединку с лиссабонским «Спортингом» в рамках Лиги чемпионов. Испанский специалист подчеркнул, что удачное выступление в самом престижном европейском турнире все так же является приоритетной целью «горожан»

«Все зависит от игроков, от того, как будут развиваться события на футбольном поле. Нельзя отрицать, что Лига чемпионов – неимоверно важна для «Сити». Мы хотим наконец-то победить. Сейчас у нас невероятная серия, думаю, шансы есть. Давление? Конечно, оно присутствует, но без этого никак в моей профессии», - добавил Гвардиола на пресс-конференции.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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СПОРТИНГ Л МАНЧЕСТЕР СИТИ
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