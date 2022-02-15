Гвардиоле не хватает одного элемента, чтобы его команда стала идеальной: 5 форвардов для «Манчестер Сити»

Уже не первый год «горожане» входят в список сильнейших футбольных клубов мира. В сезоне-2021/22 «горожане» уверенно лидируют в АПЛ, а в Лиге чемпионов считаются фаворитом номер один. Гвардиола создал механизм, в котором сложно найти проблемные места, но всё же есть одна позиция, усиление которой может сделать «Сити» ещё могущественней – центральный форвард.

После ухода Серхио Агуэро «горожане» стали играть без классических центрфорвардов. Пеп так привык играть с «ложными девятками», что данное тактическое решение стало основой его стиля. Атакующие полузащитники и вингеры превосходно справляться с ролью «ложных девяток», однако есть все основания полагать, что команда может стать ещё сильнее. Если «Манчестер Сити» и в этом году не возьмёт ЛЧ, тогда Гвардиоле в любом случае нужно будет все силы бросить на поиски топ-форварда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет пятёрку первоклассных нападающих, которые могли бы сделать «Сити» сильнее.

Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Трансферная стоимость: 100 млн евро

В январе 2022 года «горожане» особо не старались заполучить лучшего форварда сборной Англии. Перед этим «Сити» никак не удавалось заполучить Кейна – «Тоттенхэм» не хотел расставаться с форвардом. Сам же Гвардиола не перестаёт говорить, что Гарри – идеальный кандидат для его системы, так как может сыграть не только центрального форварда, но и «ложную девятку». Заполучить Кейна стало ещё сложнее с приходом на пост главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянец удачно начал работать в Лондоне, а с топовыми игроками он не привык расставаться. Самому Кейну тоже сотрудничество с Конте пошло на пользу – эффективность и результативность вернулись.

Эрлинг Холанн («Боруссия» Д)

Трансферная стоимость: 150 млн евро

«Горожанам» наверняка надоели отказы «Тоттенхэма» по Кейну, поэтому они готовы сместить приоритеты. 21-летний норвежец Эрлинг Холанн – один из двух самых желанных футболистов мира наряду с Килианом Мбаппе. В его контракте с «Боруссией» прописана сумма отступных 75 млн евро, что в два раза меньше его реальной рыночной стоимости. «Боруссия», безусловно, постарается подписать с Эрлингом новый контракт, чтобы заработать на его продаже больше. В «Сити» тоже понимают, что в летнее трансферное окно заплатить, возможно, придётся больше. Однако «горожане» начали подготовку к покупке Холанна – заработали 55 млн на продаже Феррана Торреса в «Барсу». Что интересно, сам Холанн не стремится играть в Англии. Для него приоритетной является Ла Лига. «Барселона», учитывая финансовые проблемы, покупку норвежца не может себе позволить, а вот «Реал» заинтересован в приобретении и Холанна, и Мбаппе. В пользу «Сити» то, что отец Эрлинга Альф-Инге был игроком «горожан». Гвардиола же уверен, что контратакующий стиль Холанна не помешает ему приспособиться к доминирующему футболу «Сити».

Душан Влахович («Ювентус»)

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Самым дорогим трансфером зимы-2022 стал переход Душана Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус». 2021 год стал ужасным для «Старой синьоры»: уход главной звезды, скандалы, финансовые махинации, потеря чемпионского титула и бездарная игра. Массимилиано Аллегри обладает самым дорогим составом в Серии А, тем не менее играет в трусливый футбол, который совсем не подходит гранду. Даже в матчах с крепкими середняками «Юве» зачастую играет вторым номером. Туринцы решили, что проблема в форвардах, но на самом деле плохая результативность – это результат не плохой реализации, а существенного снижения количества моментов, что является ответственностью полузащиты. Влахович хорош на свободном пространстве, но в «Ювентусе» он не сможет проявить свои лучшие качества. Полгода клубу может хватить, чтобы понять, что Влахович не подходит под стиль «Старой синьоры». Этим может воспользоваться «Манчестер Сити» – если не сможет подписать Холанна или Кейна, тогда бросит свой взгляд на Влаховича.

Ромелу Лукаку («Челси»)

Трансферная стоимость: 100 млн евро

Если «Ювентус» только ждут проблемы с дорогущим центрфорвардом, то «Челси» уже испытал их на себе. Прошлый сезон для бельгийца стал лучшим в карьере в составе «Интера». «Челси» заплатил за Лукаку 113 млн евро, но тот не оправдывает ожиданий. У Тухеля и Лукаку уже был конфликт этой зимой. Форвард публично выразил недовольство схемой немецкого тренера, а тот в ответ заявил, что не собирается менять стиль «Челси» под Лукаку лишь потому, что у Ромелу всё отлично получалось в «Интере» при Конте. Поняв свой промах, летом «синие» могут продать Лукаку. Трансферная стоимость бельгийца составляет 100 млн евро, но лондонцы могут продать его дешевле. Сам футболист не против вернуться в «Интер», но его трансфер могут потянуть только самые богатые – «Сити» или «ПСЖ».

Роберт Левандовски («Бавария»)

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Пожалуй, наименее реалистичный вариант. Впрочем, сильно удивляться появлению польского суперфорварда в данном списке тоже не стоит. Несмотря на то, что Левандовски принёс «Баварии» много пользы и стал настоящей легендой, Роберт может уйти этим летом. Контракт поляка с клубом рассчитан до лета 2023 года. Переговоры о продолжении сотрудничества пройдут весной 2022 года. Если до предстоящего лета стороны не смогут договориться, тогда «Бавария» намерена продать футболиста, чтобы заработать. Взамен в Мюнхене хотят видеть в своих рядах Эрлинга Холанна, который моложе Левандовски на 12 лет. «Манчестер Сити» нужен первоклассный форвард, а Роберт наверняка согласиться лишь на приглашение от гранда европейского футбола. «Горожанам» будет нужен форвард на ближайшие 1-2 сезона, чтобы наконец-то взять ЛЧ, если не удастся это сделать в 2022 году, а Левандовски наверняка ещё поиграет на высоком уровне.

Владислав АВРАМЕНКО