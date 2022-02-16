Диаш рассказал, что повлияло на ход игры со «Спортингом»

Лидер оборонительной линии «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о разгромной победе над португальским «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» легко выиграли в Лиссабоне со счетом 5:0.

«Мы смогли реализовать почти все свои моменты. Быстрые голы в первом тайме повлияли на исход встречи. Но не могу сказать, что нам было очень легко. Голы гарантировали нам спокойствие, однако соперник показал, что у него есть свои сильные стороны», - передает слова португальского защитника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 9 марта.