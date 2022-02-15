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«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч со «Спортингом»

15 Февраля 2022 • 22:30 Комментировать
Спортинг Л
0:1
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.38
1-й тайм

«Манчестер Сити» обнародовал стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Стартовый состав смотрится достаточно необычно, в нем, в частности, нет Илкая Гюндогана или Габриэля Жезуса.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Кансело, Родри, де Брёйне, Бернарду, Марез, Фоден, Стерлинг.

Встреча «Манчестер Сити» и лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23 часа по московскому времени, проследить за ней можно будет в лайв-трансляции. Матч пройдет в португальской столице - Лиссабоне.

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Манчестер Сити Спортинг Лиссабон
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СПОРТИНГ Л МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 14 минута ПСЖ 0:0 Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
Идет 15 минута Спортинг Л 0:1 Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
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