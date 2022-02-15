«Манчестер Сити» объявил стартовый состав на матч со «Спортингом»

«Манчестер Сити» обнародовал стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Стартовый состав смотрится достаточно необычно, в нем, в частности, нет Илкая Гюндогана или Габриэля Жезуса.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диас, Ляпорт, Кансело, Родри, де Брёйне, Бернарду, Марез, Фоден, Стерлинг.

Встреча «Манчестер Сити» и лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23 часа по московскому времени, проследить за ней можно будет в лайв-трансляции. Матч пройдет в португальской столице - Лиссабоне.