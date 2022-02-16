«Манчестер Сити» установил рекорд плей-офф Лиги чемпионов

Целых четыре мяча забили футболисты «Манчестер Сити» в первом тайме матча со «Спортингом» в Лиссабоне, практически решив все вопросы по поводу путевки в следующий раунд. В истории плей-офф Лиги чемпионов еще не было такого случая, чтобы команда после первого тайма имела преимущество в целых четыре мяча в гостевом матче. В этом смысле нынешний результат «Манчестер Сити» - это абсолютный рекорд турнира.

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей отборочной группе, в то время как «Спортинг» - со второго, опередив дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».