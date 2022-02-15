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Порро жаждет мести: «Гвардиола даже не познакомился со мной и сразу отправил в аренду»

15 Февраля 2022 • 19:55 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.38
Через 2 ч. 16 мин.

Застолбить себе место «под солнцем» в большом клубе нелегко. Иногда на тебе сразу могут поставить крест и даже не дать возможность что-то показать. Как это было в «Барселоне» с бразильцем Матеусом Фернандесом, который сыграл на поле 17 минут, после чего был отправлен в аренду и разразился критикой в адрес тогдашнего тренера каталонского суперклуба Рональда Кумана, который, якобы, сразу же сказал ему в лицо, что он «недостаточно хорош для «Барселоны».

Но в этом случае бразильцу хотя бы удалось услышать в свой адрес хоть какие-то слова, пусть и не самые лицеприятные. А вот испанцу Педро Порро вообще не удалось познакомиться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой - его приобрели в 2019 году и сразу же отправили в аренду.

Теперь Порро выступает в лиссабонском «Спортинге», которому предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И он намерен напомнить Гвардиоле о том, кто он такой и кого он проигнорировал.

- Я так и не пообщался с Гвардиолой. Наверное, он даже не знал, что клуб приобрел меня. Наверное, в «Манчестер Сити» все-таки знают, что делают, - приводит слова Порро A Bola.

В «Спортинге» настолько довольны выступлениями Порро, что хотят выкупить его у «Манчестер Сити», а наставник испанской сборной Луис Энрике недавно пригласил его на смотрины. Может, теперь и Гвардиола снизойдет до того, чтобы обменяться с ним парой фраз во время сегодняшнего матча...
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Спортинг Лиссабон Педро Порро
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СПОРТИНГ Л МАНЧЕСТЕР СИТИ
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