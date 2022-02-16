Гвардиола не считает закономерной столь крупную победу «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уничтожил лиссабонский «Спортинг» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, попутно установив рекорд турнира. Однако испанский специалист Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», не считает столь крупный счет (5:0) справедливым. Он считает, что «Спортинг» не заслуживал такой пощечины.

- Несмотря на то, что далеко не все игроки были сегодня на должном уровне, реализация моментов оказалась крайне высокой, что и вылилось в счет на табло. «Спортинг» куда лучше, чем эта разница в счете. В первые минуты они играли очень неплохо. Мы же очень часто напрасно теряли мяч. Над этим придется поработать, потому что лучшие команды Европы не прощают таких вещей, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует пресс-служба клуба.