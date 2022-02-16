Харгривз: «Манчестер Сити» - лучшая команда Гвардиолы, это фаворит Лиги чемпионов»

Экс-футболист «Баварии» и сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о шансах «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, это лучшая команда Хосепа Гвардиолы. Также они лучшие в Лиге чемпионов. У «Сити» есть потрясающие исполнители в каждой линии. Голкипер, оборона, средняя линия и много вариантов в атаке – это лучшее, что было у Хосепа.

«Манчестер Сити» - фаворит турнира. Гвардиола верит в успех своих подопечных в этом сезоне», - приводит слова Харгривза BT Sport.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «горожане» на выезде разгромили лиссабонский «Спортинг» со счетом 5:0.