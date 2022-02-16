Ночной позор португальцев: «Спортинг» схватил дома «пятёрочку» от «Манчестер Сити»

Банда Пепа Гвардиолы триумфально начала свой лигочемпионский плей-офф в Лиссабоне. А «Спортингу» остаётся только посочувствовать – если бы жеребьёвка в декабре не была проведена второй раз, он бы встретился сейчас с менее грозным «Ювентусом».

Во внутреннем чемпионате у «Манчестер Сити» уже второй год подряд дела идут весьма гладко. Двузначный отрыв от так называемых конкурентов в Английской Премьер-лиге позволяет «небесно-голубым» практически всецело сконцентрироваться на Лиге чемпионов, которая до сих пор ещё ни разу им не покорялась. Болезненное поражение в прошлом финале от «Челси» занозой сидит в игроках «Сити», они мечтают об ушастом трофее. Ну а для скромного по еврокубковым меркам «Спортинга» хотя бы просто выход в плей-офф Лиги чемпионов считается достижением.

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На самых первых минутах прострелы лиссабонцев с обоих флангов заставили фанатов «Сити» понервничать, но не родили опасные моменты. Зато мастера из манкунианского лагеря вскоре сыграли в завершении своей атаки результативно, хоть вопрос гола и висел на волоске. Фоден пробил в левый угол, мяч отскочил от Адана к де Брёйне, тот быстро сориентировался и исполнил прострел, под который идеально поставил ногу Марез. Полевая бригада судей взятие ворот сначала не засчитала, но видеоассистенты исправили её ошибку, удостоверившись, что офсайда у де Брёйне на самом деле не было.

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Ну а где счёт становится 0:1, там он может превратиться в 0:2. Быстрый пропущенный гол, засчитанный не сразу, выбил хозяев из колеи. Стоунс, пришедший в центр чужой штрафной с правого фланга, подкараулил оплошность Адана, но пробил головой рядом с левой штангой. Потом был угловой гостей с правого фланга, длинная подача Мареза, скидка и размашистый выстрел Бернарду Силвы в параллелепипед створа рикошетом от перекладины (0:2).

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Тут уже португальская команда проснулась и провела на скорости несколько атак. Правда, они так и остались перспективными. Звёздные гости, в свою очередь, с интервалом в десять плюс минут забили до перерыва третий мяч и четвёртый. Когда Марез простреливал с правого фланга, один защитник «Спортинга» не помешал сопернику, а два других упали – в итоге Фоден легко разобрался с Аданом. Потом, уже под конец тайма, был отыгрыш Стерлинга на Бернарду Силву и дубль португальца в ворота соотечественников с рикошетом от Инасиу (0:4).

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В начале второго тайма недалеко оказалось и до хет-трика. Незадача в том, что Силва, замыкая головой в ворота левую штангу на подаче де Брёйне, забрался в небольшой офсайд. От вездесущего ВАРа такие детали не скрыть. Тем не менее волю к пятому голу у визитёров было не отнять. На подступах к часу игры обратила на себя внимание шикарная дальняя пушка Стерлинга, ввертевшая мяч в правую девятку бедняги Адана.

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После перерыва «Ман Сити» только и показывал свою «лучшую оборону» в формате позиционной атаки. При этом язык не поворачивается бросить камень в команды Гвардиолы. И так забили целых пять, а надо было сколько? Другой вопрос, что делает команда такого уровня, как нынешний «Спортинг», в плей-офф Лиги чемпионов? Теперь мы знаем, что ночной позор бывает и у самих португальцев, а не только у их соперников. Не забудем отметить, что «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов, выиграв в плей-офф первый тайм в гостях с разницей в четыре гола.

Кирилл Иванцов