Силва: «Манчестер Сити» показал потрясающий процент реализации»

Один из героев поединка между «Спортингом» и «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал успех своей команды. «Горожане» выиграли в Лиссабоне со счетом 5:0, практически гарантировав себе путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов. В активе Силвы два забитых мяча.

«Мы показали прекрасный футбол. Но все же считаю, что в первой половине мы не наиграли на четыре мяча. В этой встрече у нас был потрясающий процент реализации моментов. Мы добились прекрасного результата в гостях», - цитирует Бернарду пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится в Манчестер на стадионе «Этихад» 9 марта.