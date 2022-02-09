«Манчестер Сити» всё-таки подал апелляцию на дисквалификацию Уокера

Кайл Уокер был дисквалифицирован на три еврокубковых матча. Поводом стала красная карточка, которую защитник получил в декабрьском поединке Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Тогда 31-летний футболист откровенно ударил соперника сзади.

Изначально сообщалось, что «Манчестер Сити» не будет обжаловать решение. Тем не менее, в клубе передумали и подали апелляцию. Об этом на своей страничке в «Твиттере» написал журналист Daily Mail Джек Гоган.

По данным журналиста, в «Манчестер Сити» изменили свою позицию после изучения недавних прецедентов.

Соперником «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов будет «Спортинг».