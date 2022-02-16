«Манчестер Сити» забил свой 200-й гол в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в первом же матче разгромил лиссабонский «Спортинг», превратив ответный матч у себя на поле в пустую формальность. Один из пяти забитых «горожанами» мячей стал для клуба двухсотым за все время выступлений в самом престижном клубном турнире Европы.

«Манчестер Сити» стал четырнадцатым клубом за все время существования турнира, который добрался до столь высокого рубежа. Для этого клубу хватило всего лишь 97 матчей (попутно это означает, что уже в этом сезоне «Манчестер Сити» сыграет свой 100-й матч в турнире, это будет вторая встреча четвертьфинала), и это - второй показатель в истории.