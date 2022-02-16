Гвардиола: «Силва не просто играет, он читает футбол»

«Манчестер Сити» провел потрясающий матч в Лиссабоне против местного «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб катком прошелся по сопернику, выиграв со счетом 5:0.

После завершения встречи главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отметил игру полузащитника Бернарду Силвы, отметившегося двумя забитыми мячами.

«Бернарду не просто играет, он читает футбол. Силва понимает абсолютно все на поле, таких игроков очень мало. Очень хочу, чтобы он и дальше выступал за нашу команду. Клуб должен решить с ним этот вопрос», - приводятся слова испанского тренера в твиттер-аккаунте журналиста Симона Бажковски.

Контракт Силвы с «Сити» рассчитан еще на три года.