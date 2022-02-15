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Наставник «Спортинга» Аморим: «Верю, что нам удастся пройти «Манчестер Сити»

15 Февраля 2022 • 00:45 Комментировать
Спортинг Л
...
Манчестер Сити
11.00 5.40 1.30
Через 20 ч. 59 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим поделился своими ожиданиями накануне противостояния с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский специалист признал статус аутсайдера дуэли, но отметил, что не собирается сдаваться раньше времени.

«Я остаюсь реалистом, но при этом верю, что у нас есть шанс на выход в четвертьфинал. Мы должны все в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, совершая сюрпризы. Подобрана ли тактика? «Спортинг» не собирается изменять своему стилю, сыграем в привычном для нас ритме», - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

К слову, Аморима очень высоко ценят различные эксперты, отмечая его умение прививать команде высокий прессинг. Ранее его сватали в «Манчестер Юнайтед» на место Ральфа Рангника.

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СПОРТИНГ Л МАНЧЕСТЕР СИТИ
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