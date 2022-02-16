Наставник «Спортинга»: Мне хотелось обнять своих футболистов, они сделали все, что могли

Лиссабонский «Спортинг» потерпел катастрофическое поражение в первом матче в рамках 1/8 финала против «Манчестер Сити» - португальский чемпион пропустил пять безответных мячей у себя дома.

Однако главный тренер клуба, Рубен Аморим, не стал предавать своих игроков жесткой критике. Наоборот, он попытался поддержать их.

- Мне хотелось обнять моих футболистов, они сделали все, что могли и отдали все силы. Объяснить такое поражение трудно, но я все равно горжусь как игроками, так и болельщиками. Надо понимать, кто нам противостоял. По сравнению с прошлым годом мы прибавили, но недостаточно. У нас есть еще один матч, мы не покидаем турнир прямо сейчас, - заявил Аморим, слова которого появились на официальном сайте УЕФА.