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Марез прокомментировал 0:5 в матче «Спортинг» - «Манчестер Сити»

16 Февраля 2022 • 13:32 Комментировать
Спортинг Л
0:5
Манчестер Сити
окончен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, оформивший дубль в гостевом поединке с лиссабонским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, дал интервью после окончания встречи.

«Хочу сразу сказать, что это было не так просто, как кажется. «Сити» своими усилиями сделал игру комфортной, мы очень круто начали. Команда проявила эффективность в завершающей стадии, это сделало разницу. Наша цель – выход в следующий этап», - приводит слова алжирского полузащитника Canal+.

Подопечные Хосепа Гвардиолы разбили «Спортинг» в Лиссабоне со счетом 5:0. Ответная игра пройдет в Манчестере 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Рияд Марез
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