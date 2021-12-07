Симоне Индзаги: «Интер» рассчитывает победить «Реал»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждёт от поединка с «Реалом» в Лиги чемпионов.

По словам специалиста, предстоящий поединок является ключевым. Он надеется, что миланский клуб завоюет три очка.

«Мы прибыли сюда, чтобы победить. Надо показать характер и добиться успеха.

Это важный для нас матч. Обе команды уже пробились в 1/8 финала, однако мы нацелены показать топ-игру. Мы продемонстрировали отличный футбол в предыдущей встрече, но этого оказалось мало. Теперь придётся показать чуть больше», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Поединок «Реал» — «Интер» пройдёт 7 декабря в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск.