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Лига чемпионов

Анчелотти назвал цель «Реала» в Лиге чемпионов

07 Декабря 2021 • 09:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Интер Милан
2.20 3.40 3.30
Через 12 ч. 0 мин.

В рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» в родных стенах примет миланский «Интер». Своими ожиданиями от встречи поделился главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

«Реал» играет на высоком уровне, игроки демонстрируют самоотдачу на поле. Победа в турнире? Пока я об этом не задумывался, мы просто идем от матча к матчу. При этом «Реал» готов побеждать сильных соперников. Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов», - приводит слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

«Реал» примет «Интер» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 7 декабря. Начало запланировано в 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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