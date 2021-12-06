Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Лига чемпионов

Бэйл залечил травму и может сыграть с «Интером»

06 Декабря 2021 • 10:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Интер Милан
2.07 3.50 3.50
07.12 23:00

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл возобновил тренировочные занятия в общей группе мадридского «Реал». Об этом стало известно журналистам Tuttomercatoweb. В связи с этим вингер имеет шансы выйти на поле в поединке заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Встреча состоится в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед шестым туром подопечные Карло Анчелотти лидируют в квартете D, опережая идущий вторым «Интер» на два балла. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
11:07 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по будущему Симеоне
10:13 · Лига чемпионов
Бэйл залечил травму и может сыграть с «Интером»
05 Декабря
21:05 · Лига чемпионов
​«Шахтёр» - «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
20:52 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
19:44 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
18:59 · Лига чемпионов
​«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
18:33 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
15:40 · Лига чемпионов
​Лизаразю о «Золотом мяче»-2021: «Репутация Месси сыграла огромную роль»
10:18 · Лига чемпионов
Узбекистанский журналист не включил Левандовски в топ-5 голосования за «Золотой мяч»: «Он ничего не выиграл со сборной Германии» 3 фото
09:57 · Лига чемпионов
Хави верит в победу «Барселоны» над «Баварией» 1
04 Декабря
21:53 · Италия. Серия А
​«Интер» потерял Корреа перед игрой с «Реалом»
03 Декабря
16:32 · Лига чемпионов
​«Бавария» и «Барселона» сыграют без зрителей – официально официально
11:16 · Лига чемпионов
​В оргкомитете рассчитывают на полный стадион в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
08:23 · Лига чемпионов
Азмун оценил результат «Зенита» в Лиге чемпионов
02 Декабря
23:52 · Лига чемпионов
Известно, за кого голосовал Месси на Копа трофи 1
Все новости
Рекомендуем