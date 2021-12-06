Бэйл залечил травму и может сыграть с «Интером»

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл возобновил тренировочные занятия в общей группе мадридского «Реал». Об этом стало известно журналистам Tuttomercatoweb. В связи с этим вингер имеет шансы выйти на поле в поединке заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с миланским «Интером».

Встреча состоится в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед шестым туром подопечные Карло Анчелотти лидируют в квартете D, опережая идущий вторым «Интер» на два балла. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.