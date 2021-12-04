​«Интер» потерял Корреа перед игрой с «Реалом»

«Интер» разобрался с «Ромой» в гостевом матче Серии А, но при этом потерял Хоакина Корреа. Аргентинский нападающий получил травму и был заменён на исходе часа игрового времени. Судя по всему, у Корреа возникли проблемы в задней поверхности бедра.

После игры Симоне Индзаги наверняка расскажет о степени травмы Корреа. Но уже сейчас можно с высокой долей вероятности сказать, что аргентинец не сыграет против «Реала» в матче Лиги чемпионов.

«Реал» и «Интер» сыграют в Мадриде во вторник, 7 декабря. Команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов и теперь разыграют первое место в группе.