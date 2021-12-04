​Тотти посетит матч «Ромы» впервые за два года – легендарный игрок конфликтовал с прежним руководством

Франческо Тотти будет присутствовать на стадионе «Олимпико» в субботу вечером на матче «Ромы» против «Интера». Об этом сообщила пресс-служба римского клуба.

Football Italia пишет на своих страницах о том, что Тотти посетит матч «Ромы» впервые с конца октября 2019 года.

Как известно, у Франческо Тотти были натянутые отношения с прежним владельцем клуба в лице Джеймса Паллотты. Летом 2017 года Тотти повесил бутсы на гвоздь, хотя чувствовал, что ещё способен играть на высоком уровне. Франческо завершил карьеру, поскольку не хотел играть нигде, кроме «Ромы».

«Пока в клубе такая ситуация, ноги моей не будет на базе. Когда я отвожу сына на тренировку, то прощаюсь с ним около ворот», - рассказывал Тотти полтора года назад.