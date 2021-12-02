Эриксен приступил к тренировкам в датском клубе

Спустя полгода после ужасного инцидента во время чемпионата Европы, к тренировкам вернулся полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен. Игрок, переживший остановку сердца, начал приводить себя в форму на родине.

Местное издание ВТ сообщает, что Эриксен занимается вместе с командой «Оденсе», за которую выступал до перехода в «Аякс». Стоит уточнить, что тренироваться в Италии ему запрещает регламент – у футболиста установлен сердечный имплант, не позволяющий ему продолжить карьеру на «Апеннинах».

Напомним, если процесс восстановления Эриксена пройдет хорошо, то он, скорее всего, снова присоединиться к «Аяксу».