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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разгромил «Рому» за один тайм

04 Декабря 2021 • 21:54 Комментировать
Рома
0:3
Интер Милан
окончен

В главном матче 16-го тура Серии А «Интер» приехал в гости к «Роме» и преподал сопернику урок. Хакан Чалханоглу умудрился забить мяч прямо от углового флажка, а позже его старания поддержали Эдин Джеко и Дензел Дюмфрис, которые сделали результат разгромным еще в первом тайме. После перерыва болельщики голов не увидели.

«Интер» всего в очке от лидера, а у «Ромы» уже четыре поражения в последних шести матчах.

Протокол игры  
Рома 0:3 Интер Милан
    15' Чалханоглу Хакан (0:1)
    24' Джеко Эдин (0:2)
    39' Дюмфрис Дензел (0:3)
Патрисиу Руй Манчини Джанлука   63' Смоллинг Крис Кумбулла Мараш   62' (Бове Эдоардо (   62') Ибаньес Рожер   37' Верету Жордан Кристанте Бриан Мхитарян Генрих Винья Матиас Дзаньоло Николо   75' Шомуродов Элдор
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Залевский Никола Диавара Амаду Дарбо Эбрима Cristian Volpato Вильяр Гонсало Калафьори Рикардо Фузато Даниэл Майораль Борха
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан Бастони Алессандро   76' (Весино Матиас (   76') Дюмфрис Дензел Барелла Николо   47'   59' (Видаль Артуро (   59') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   84' (Сенси Стефано (   84') Перишич Иван Джеко Эдин   76' (Димарко Федерико (   76') Корреа Хоакин   59' (Санчес Алексис (   59')
Запасные: Mattia Zanotti Мартинес Лаутаро Кортиновис Фабио Карбони Франко Кордац Алекс Гальярдини Роберто
04 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
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