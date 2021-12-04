«Интер» разгромил «Рому» за один тайм

В главном матче 16-го тура Серии А «Интер» приехал в гости к «Роме» и преподал сопернику урок. Хакан Чалханоглу умудрился забить мяч прямо от углового флажка, а позже его старания поддержали Эдин Джеко и Дензел Дюмфрис, которые сделали результат разгромным еще в первом тайме. После перерыва болельщики голов не увидели.

«Интер» всего в очке от лидера, а у «Ромы» уже четыре поражения в последних шести матчах.