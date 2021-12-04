«Интер» разгромил «Рому» за один тайм

В главном матче 16-го тура Серии А «Интер» приехал в гости к «Роме» и преподал сопернику урок. Хакан Чалханоглу умудрился забить мяч прямо от углового флажка, а позже его старания поддержали Эдин Джеко и Дензел Дюмфрис, которые сделали результат разгромным еще в первом тайме. После перерыва болельщики голов не увидели.
«Интер» всего в очке от лидера, а у «Ромы» уже четыре поражения в последних шести матчах.
Протокол игры
|Рома
|0:3
|Интер Милан
|15' Чалханоглу Хакан (0:1)
|24' Джеко Эдин (0:2)
|39' Дюмфрис Дензел (0:3)
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • 63'Смоллинг Крис • Кумбулла Мараш 62' ( Бове Эдоардо ( 62') • Ибаньес Рожер • 37'Верету Жордан • Кристанте Бриан • Мхитарян Генрих • Винья Матиас • Дзаньоло Николо • 75'Шомуродов Элдор
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Диавара Амаду • Дарбо Эбрима • Cristian Volpato • Вильяр Гонсало • Калафьори Рикардо • Фузато Даниэл • Майораль Борха
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Шкриньяр Милан • Бастони Алессандро 76' ( Весино Матиас ( 76') • Дюмфрис Дензел • Барелла Николо 47' 59' ( Видаль Артуро ( 59') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 84' ( Сенси Стефано ( 84') • Перишич Иван • Джеко Эдин 76' ( Димарко Федерико ( 76') • Корреа Хоакин 59' ( Санчес Алексис ( 59')
Запасные: Mattia Zanotti • Мартинес Лаутаро • Кортиновис Фабио • Карбони Франко • Кордац Алекс • Гальярдини Роберто
04 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).