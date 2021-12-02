Эль-Шаарави на месяц вылетел из строя из-за травмы

Еще одна неприятная новость последовала с медицинского центра для Жозе Моуринью и его ассистентов по работе в «Роме» - помимо различных дисквалификаций, помочь команде в ближайших матчах не сможет травмированный Стефан Эль-Шаарави.

Вингер получил повреждение голени в последнем поединке с «Болоньей» в рамках Серии А. Как свидетельствует портал Calciomercato, итальянец пропустит от трех до четырех недель.

Отметим, что подобные сроки восстановления были озвучены и в ситуации с капитаном римлян, Лоренцо Пеллегрини. На данный момент «Рома» располагается лишь на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.