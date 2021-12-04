​Впервые в карьере Моуринью его команда проиграла первый тайм матча лиги крупно

«Рома» проваливает домашний матч чемпионата Италии против «Интера». Уже в первом тайме команда Жозе Моуринью пропустила от действующих чемпионов Серии А три безответных гола.

Журналист Джузеппе Пасторе на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что команда под руководством Жозе Моуринью никогда не проигрывала после первого тайма матча лиги со счётом 0:3 или крупнее.

Следить за последними минутами матча «Рома» - «Интер» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция в текстовом формате.

Напомним, что Жозе Моуринью стал главным тренером «Ромы» перед сезоном 2021/2022.