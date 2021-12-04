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Чемпионат Италии. Серия А

​Впервые в карьере Моуринью его команда проиграла первый тайм матча лиги крупно

04 Декабря 2021 • 21:45 Комментировать
Рома
0:3
Интер Милан
окончен

«Рома» проваливает домашний матч чемпионата Италии против «Интера». Уже в первом тайме команда Жозе Моуринью пропустила от действующих чемпионов Серии А три безответных гола.

Журналист Джузеппе Пасторе на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что команда под руководством Жозе Моуринью никогда не проигрывала после первого тайма матча лиги со счётом 0:3 или крупнее.

Следить за последними минутами матча «Рома» - «Интер» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция в текстовом формате.

Напомним, что Жозе Моуринью стал главным тренером «Ромы» перед сезоном 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
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